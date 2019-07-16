ФНС в Ростовской области подала иск о банкротстве рыбоводного хозяйства Росимущества

По итогам 2017 года выручка компании от продажи составила 10 миллионов рублей, чистая прибыль — 860 тысяч рублей. При этом в 2017 году рыбоводное хозяйство заключило два контракта на общую сумму 5,8 миллиона рублей. Один — с АО «Концерн «Росэнергоатом» на воспроизводство и выпуск молоди леща и сазана на пять миллионов рублей, второй — с Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры в городе Ростов-на-Дону. Подрядчик обеспечил воспроизводство водных биологических ресурсов и выпуск молоди в качестве компенсации ущерба, который был нанесен во время реконструкции Ворошиловского моста.