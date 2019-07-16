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ФНС в Ростовской области подала иск о банкротстве рыбоводного хозяйства Росимущества

16 июля 2019, 15:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 подала иск о банкротстве АО «Кулешовское рыбоводное хозяйство», говорится в сообщении на сайте «Электронное правосудие».

Иск был подан 10 июля и пока не принят к производству. Согласно информации на сайте суда, предприятие зарегистрировано в Азовском районе, в хуторе Усть-Койсуг.

По данным системы СПАРК, АО «Кулешовское рыбоводное хозяйство» было зарегистрировано в 1993 году. Основным видом деятельности предприятия является искусственное воспроизводство пресноводных биоресурсов. При этом в качестве головной компании указано Росимущество.

По итогам 2017 года выручка компании от продажи составила 10 миллионов рублей, чистая прибыль — 860 тысяч рублей. При этом в 2017 году рыбоводное хозяйство заключило два контракта на общую сумму 5,8 миллиона рублей. Один — с АО «Концерн «Росэнергоатом» на воспроизводство и выпуск молоди леща и сазана на пять миллионов рублей, второй — с Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры в городе Ростов-на-Дону. Подрядчик обеспечил воспроизводство водных биологических ресурсов и выпуск молоди в качестве компенсации ущерба, который был нанесен во время реконструкции Ворошиловского моста.

Ранее ростовская ФНС подала заявление о банкротстве свинокомплекса на Кубани.

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