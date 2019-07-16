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Генконсульство Узбекистана открыли в Ростове

16 июля 2019, 19:46
Фото: donland.ru
В Ростовской области было торжественно открыто Генеральное консульство Республики Узбекистан, говорится в сообщении регионального правительства.

Генконсульство, открытое в южной столице будет охватывать субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С инициативой открытия Генконсульства выступила узбекская сторона, ее поддержали власти Ростовской области.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, сотрудничество с Республикой Узбекистан носит стратегический характер. Он отметил, что открытие Генконсульства является важным шагом в развитии отношений с этой страной.

«У Ростовской области с узбекской стороной долгосрочные связи — у малого, среднего, крупного бизнеса. Мы реализуем ряд совместных проектов. Я думаю, что у бизнеса значительно шире интересы, этот потенциал нужно больше задействовать. Надеемся, что сегодняшнее событие позволит нам активнее продвигать реализацию проектов, — пояснил глава региона.

Решение об открытии Генерального консульства Республики Узбекистан было принято правительством Ростовской области в октябре 2018 года.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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