Генконсульство Узбекистана открыли в Ростове

Генконсульство, открытое в южной столице будет охватывать субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С инициативой открытия Генконсульства выступила узбекская сторона, ее поддержали власти Ростовской области.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, сотрудничество с Республикой Узбекистан носит стратегический характер. Он отметил, что открытие Генконсульства является важным шагом в развитии отношений с этой страной.
«У Ростовской области с узбекской стороной долгосрочные связи — у малого, среднего, крупного бизнеса. Мы реализуем ряд совместных проектов. Я думаю, что у бизнеса значительно шире интересы, этот потенциал нужно больше задействовать. Надеемся, что сегодняшнее событие позволит нам активнее продвигать реализацию проектов, — пояснил глава региона.
Решение об открытии Генерального консульства Республики Узбекистан было принято правительством Ростовской области в октябре 2018 года.