Генконсульство Узбекистана открыли в Ростове

«У Ростовской области с узбекской стороной долгосрочные связи — у малого, среднего, крупного бизнеса. Мы реализуем ряд совместных проектов. Я думаю, что у бизнеса значительно шире интересы, этот потенциал нужно больше задействовать. Надеемся, что сегодняшнее событие позволит нам активнее продвигать реализацию проектов, — пояснил глава региона.