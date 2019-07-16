«Как камень с души»: на Дону почти 500 обманутых дольщиков получили квартиры

В субботу, 13 июля, дождливая и ветреная погода не смогла испортить настроение всех гостей, которые собрались с утра в ЖК «Красный Аксай». Ведь именно в этот день почти 500 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, смогли получить ключи от своей новой квартиры.
Напомним, что 25 марта 2018 года был принят закон, позволяющий предоставлять инвестору-застройщику без торгов земельные участки для строительства многоквартирных домов при условии предоставления в них жилой площади пострадавшим участникам долевого строительства в процентном соотношении, равном 5% от возможной жилой площади на участке. Одним из таких застройщиков выступила компания «ЮгСтройИнвест». До конца года ключи от квартир будут переданы еще 200 обманутым дольщикам.
«Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело: 485 обманутых дольщиков получили ключи от новых квартир. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков. Правительству Ростовской области приходится находить решение этой задачи. И один из вариантов решения как раз действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в новых микрорайонах. Здесь, в ЖК „Красный Аксай“ создана развитая инфраструктура: в прошлом году был открыт детский садик, скоро появится школа. Здесь комфортная среда, мы видим скверы, прогулочные площадки», — рассказал губернатор региона Василий Голубев.
В разговоре с корреспондентом теперь уже новый житель ЖК «Красный Аксай» Екатерина Серяк сообщила, что и не надеялась на то, что их проблему когда-то удастся решить.
«Когда началось это разбирательство, мы с родителями приезжали практически каждую неделю к котловану на старом вертолетном, и там ничего не менялось, видимость работы создавалась, но на самом деле все осталось на уровне фундамента. И мне было так обидно, ведь я продумала все, в этой квартире. И как только я узнала, что обманутым дольщикам будут выдавать квартиры, мне было безумно приятно, что о нас позаботились», — говорит Екатерина.
По ее словам, теперь уже спокойно можно выдохнуть.
«У меня прекрасный вид из окна на Дон, хорошая инфраструктура. Я уже придумала все в квартире: от плитки до цвета туалетной бумаги. Сейчас думаю: может и к лучшему, что я не получила квартиру в ЖК „Европейский“, потому что здесь я более смелые идеи в дизайне продумала. Вот честно, как камень с души, когда ты понимаешь, что у тебя появится что-то свое», — рассказала Екатерина.
В числе областных мер поддержки обманутых дольщиков — предоставление субсидии жилищно-строительным кооперативам, созданным пострадавшими инвесторами. Субсидии из областного бюджета выделяются по нескольким направлениям: на завершение строительства проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности, на проблемные многоквартирные дома в шахтерских территориях, а также на техническое присоединение к инженерным сетям. В 2019–2021 годах на эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.