«Как камень с души»: на Дону почти 500 обманутых дольщиков получили квартиры

«Когда началось это разбирательство, мы с родителями приезжали практически каждую неделю к котловану на старом вертолетном, и там ничего не менялось, видимость работы создавалась, но на самом деле все осталось на уровне фундамента. И мне было так обидно, ведь я продумала все, в этой квартире. И как только я узнала, что обманутым дольщикам будут выдавать квартиры, мне было безумно приятно, что о нас позаботились», — говорит Екатерина.