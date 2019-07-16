Камеру наблюдения попросили установить ростовчане у рынка на Чкалова

Речь идет о пешеходном переходе, так как, по словам автора публикации, водители игнорируют установленный здесь светофор. Ростовчанин добавил, что переходить дорогу с детьми очень страшно.
«Каждый раз на запрещающий сигнал светофора проезжают 1-2 машины. Камера наблюдения заставит водителей соблюдать правила дорожного движения», — говорится в тексте обращения.
На момент вторника петицию подписали четыре человека, еще один высказался против. Ей необходимо набрать не менее 500 голосов, чтобы ее рассмотрели власти.