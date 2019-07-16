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Камеру наблюдения попросили установить ростовчане у рынка на Чкалова

16 июля 2019, 05:22
Фото: pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти организовать видеонаблюдение у рынка на площади Чкалова, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Речь идет о пешеходном переходе, так как, по словам автора публикации, водители игнорируют установленный здесь светофор. Ростовчанин добавил, что переходить дорогу с детьми очень страшно.

«Каждый раз на запрещающий сигнал светофора проезжают 1-2 машины. Камера наблюдения заставит водителей соблюдать правила дорожного движения», — говорится в тексте обращения.

На момент вторника петицию подписали четыре человека, еще один высказался против. Ей необходимо набрать не менее 500 голосов, чтобы ее рассмотрели власти.

Ранее другой житель города попросил вернуть гербы Ростова на Ворошиловский мост.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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