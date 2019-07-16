Количество коррупционных преступлений на транспорте растет на Юге России

«В текущем году зафиксировано 91 тяжкое и особо тяжкое преступление, в том числе связанное с коррупцией, а за истекший период прошлого года было зафиксировано 85. Есть пока тенденция к увеличению. Рост связан с тем, что начали работать тщательнее «, — рассказал Ломов.