rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Количество коррупционных преступлений на транспорте растет на Юге России

16 июля 2019, 12:16
Фото: Медиахолдинг1Mi / RostovGazeta
На Юге России в 2019 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СКР Вячеслав Ломов во время пресс-конференции.

«В текущем году зафиксировано 91 тяжкое и особо тяжкое преступление, в том числе связанное с коррупцией, а за истекший период прошлого года было зафиксировано 85. Есть пока тенденция к увеличению. Рост связан с тем, что начали работать тщательнее «, — рассказал Ломов.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», подозреваемого в получении взятки. По информации следствия, подозреваемому передали деньги за помощь коммерческой компании. Злоумышленник должен был обеспечить беспрепятственное движение железнодорожных составов.

#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00