Количество коррупционных преступлений на транспорте растет на Юге России

«В текущем году зафиксировано 91 тяжкое и особо тяжкое преступление, в том числе связанное с коррупцией, а за истекший период прошлого года было зафиксировано 85. Есть пока тенденция к увеличению. Рост связан с тем, что начали работать тщательнее «, — рассказал Ломов.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», подозреваемого в получении взятки. По информации следствия, подозреваемому передали деньги за помощь коммерческой компании. Злоумышленник должен был обеспечить беспрепятственное движение железнодорожных составов.