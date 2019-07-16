Огромное количество микробов нашли в воде у пляжей в Ростове и Таганроге

Отмечается, что возбудителей кишечных инфекций не выявили, но вот по отдельным гигиеническим нормативам не соответствовала требованиям примерно половина всех образцов. Больше всего нарушений, в 40% проб воды, обнаружили по санитарно-показательным микроорганизмам.