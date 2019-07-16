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Posted 16 июля 2019, 09:39

Published 16 июля 2019, 09:39

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Огромное количество микробов нашли в воде у пляжей в Ростове и Таганроге

16 июля 2019, 09:39
Значительное микробное загрязнение воды выявили на пляжах в Ростове-на-Дону и в Таганроге, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Кроме того, непригодной для купания признали водоемы в Азове, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Пробы воды брали с начала мая с целью определения безопасности водоемов, всего за лето 2019 года отобрали 327 проб воды на микробиологические и 225 — на паразитологические показатели.

Отмечается, что возбудителей кишечных инфекций не выявили, но вот по отдельным гигиеническим нормативам не соответствовала требованиям примерно половина всех образцов. Больше всего нарушений, в 40% проб воды, обнаружили по санитарно-показательным микроорганизмам.

Отмечается, что в водоемах, в которых обнаружили наибольшее количество микробов, купаться не рекомендуется.

Напомним, в воде пляжа «Дружба» в Ростове нашли глистов обыкновенных.

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