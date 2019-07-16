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Реконструкция Соборной площади в Ростове завершится к октябрю

16 июля 2019, 08:42
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону до 1 октября завершатся работы по реконструкции Соборной площади, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на проведенном губернатором совещании. Он ознакомился в ходом работ на площади Дмитрия Донского и по улице Станиславского.

С мая проходит второй этап реконструкции Станиславского, где поменяют рельсы, чтобы снизить вибрацию от движения трамваев. Также специалисты заменят контактную сеть, реконструируют дороги и вдвое расширят тротуары.

Отмечается, что работы идут согласно графику. Подрядчик заверил, что все связанные с Соборной площадью мероприятия завершатся до 1 октября.

«После этого в течение месяца будет проходить пусконаладочные работы для запуска трамвайного движения. Рядом появятся газон, скамейки с навесами, деревья и кустарники», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Родионово-Несветайском районе в текущем году завершится капитальный ремонт одной из дорог, на работы потратят почти 200 миллионов рублей.

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