Реконструкция Соборной площади в Ростове завершится к октябрю

Эта информация прозвучала на проведенном губернатором совещании. Он ознакомился в ходом работ на площади Дмитрия Донского и по улице Станиславского.
С мая проходит второй этап реконструкции Станиславского, где поменяют рельсы, чтобы снизить вибрацию от движения трамваев. Также специалисты заменят контактную сеть, реконструируют дороги и вдвое расширят тротуары.
Отмечается, что работы идут согласно графику. Подрядчик заверил, что все связанные с Соборной площадью мероприятия завершатся до 1 октября.
«После этого в течение месяца будет проходить пусконаладочные работы для запуска трамвайного движения. Рядом появятся газон, скамейки с навесами, деревья и кустарники», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Родионово-Несветайском районе в текущем году завершится капитальный ремонт одной из дорог, на работы потратят почти 200 миллионов рублей.