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РПЛ отказалась менять время матчей ФК «Ростов» по просьбе клуба и фанатов

16 июля 2019, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Футбольному клубу «Ростов» и многочисленным фанатам дали понять, что позднее время начала матчей команды не изменится, сообщается на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги.

Дело в том, что матчи «Ростова» на стадионе «Ростов-Арена» в рамках нового сезона чемпионата России начинаются теперь в 21.30 мск и заканчиваются около 00.00. Президент ФК «Ростов» заявил, что один из таких матчей набрал менее 15 тысяч зрителей, так как людям проблематично было бы попасть домой в позднее время.

Позже в РПЛ обратились фанаты «Ростова» заявив, что игры не могут посещать семьи с детьми. Премьер-лига отреагировала на это обращение, объяснив свою позицию.

Причиной позднего начала матчей «является реализация контракта РПЛ совместно с основным вещателем». Все игры транслируются в прямом эфире и есть определенное время, когда можно сделать трансляцию.

Кроме того, эта ситуация связана с температурным режимом южных регионов. Время 21.30 выбрано из-за большой вероятности высокой температуры.

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