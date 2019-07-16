РПЛ отказалась менять время матчей ФК «Ростов» по просьбе клуба и фанатов

Дело в том, что матчи «Ростова» на стадионе «Ростов-Арена» в рамках нового сезона чемпионата России начинаются теперь в 21.30 мск и заканчиваются около 00.00. Президент ФК «Ростов» заявил, что один из таких матчей набрал менее 15 тысяч зрителей, так как людям проблематично было бы попасть домой в позднее время.
Позже в РПЛ обратились фанаты «Ростова» заявив, что игры не могут посещать семьи с детьми. Премьер-лига отреагировала на это обращение, объяснив свою позицию.
Причиной позднего начала матчей «является реализация контракта РПЛ совместно с основным вещателем». Все игры транслируются в прямом эфире и есть определенное время, когда можно сделать трансляцию.
Кроме того, эта ситуация связана с температурным режимом южных регионов. Время 21.30 выбрано из-за большой вероятности высокой температуры.