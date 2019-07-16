РПЛ отказалась менять время матчей ФК «Ростов» по просьбе клуба и фанатов

Дело в том, что матчи «Ростова» на стадионе «Ростов-Арена» в рамках нового сезона чемпионата России начинаются теперь в 21.30 мск и заканчиваются около 00.00. Президент ФК «Ростов» заявил, что один из таких матчей набрал менее 15 тысяч зрителей, так как людям проблематично было бы попасть домой в позднее время.