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СК проверит информацию о некачественной воде в донском поселке

16 июля 2019, 05:11
Фото: pixabay.com
В Азовском районе следствие организовало проверку после появившейся информации, что в одном из поселков подают некачественную воду, сообщает УСКР по Ростовской области.

На одном из федеральных каналов показали сюжет, связанный с поселком Опорный. В нем говорили, что местным жителям поступает некачественная вода, также бывают перебои.

«По данным фактам проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям обслуживающей компании и должностных лиц администрации поселка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее появилась информация, что в садоводческих товариществах Ростова-на-Дону ощущается нехватка воды из-за значительного потребления в жару.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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