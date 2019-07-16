СК проверит информацию о некачественной воде в донском поселке

На одном из федеральных каналов показали сюжет, связанный с поселком Опорный. В нем говорили, что местным жителям поступает некачественная вода, также бывают перебои.
«По данным фактам проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям обслуживающей компании и должностных лиц администрации поселка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее появилась информация, что в садоводческих товариществах Ростова-на-Дону ощущается нехватка воды из-за значительного потребления в жару.