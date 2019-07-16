Современные и стильные торговые объекты заменят в Ростове «коричневые» ларьки

Сейчас в Ростове происходит тотальная инвентаризация нестационарных торговых объектов. Более 300 объектов торговли подлежат сносу. С начала года в городе уже демонтировали 89 нестационарных торговых объектов и 45 временных объектов, приспособленных под средства торговли. Составлено 942 протокола об административных правонарушениях.
На смену серым и невзрачным торговым объектам построят новые и стильные павильоны. Несколько подобных современных объектов уже установлены в Ростове, их проектирует компания «Руни». Те объекты, которые разработали и установили в городе сотрудники этой фирмы — считаются идеалом.
Возле стадиона на Левом берегу недавно расположился симпатичный объект, напоминающий волну Дона. Здесь занимаются предоставлением услуг аренды и аренды недвижимости, а также архитектурными проектированием. Также на улице Большой Садовой есть несколько объектов нестационарной торговли, разработанных специалистами ООО «Руни», которые отличаются концептуально от других ларьков.
«Мы хотели бы, чтобы Ростов всегда был законодателем торговой моды, ростовские ярмарки существовали 200-300 лет назад. Мы максимально работаем с бизнесом. У нас сегодня появились QR-коды, именно к таким объектам мы и стремимся сегодня. В городе есть несколько этапов развития нестационарной торговли: идет инвентаризация и освобождения участков от незаконно размещенных объектов, затем будет этап конкурсов либо аукционов, тенденция идет к прозрачности ведения бизнеса в Ростове. Обращаемся к бизнесу, чтобы предприниматели понимали, есть определенные нормы, торговать там, где хочется — нельзя», — сказал Тихонов.