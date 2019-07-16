Современные и стильные торговые объекты заменят в Ростове «коричневые» ларьки

«Мы хотели бы, чтобы Ростов всегда был законодателем торговой моды, ростовские ярмарки существовали 200-300 лет назад. Мы максимально работаем с бизнесом. У нас сегодня появились QR-коды, именно к таким объектам мы и стремимся сегодня. В городе есть несколько этапов развития нестационарной торговли: идет инвентаризация и освобождения участков от незаконно размещенных объектов, затем будет этап конкурсов либо аукционов, тенденция идет к прозрачности ведения бизнеса в Ростове. Обращаемся к бизнесу, чтобы предприниматели понимали, есть определенные нормы, торговать там, где хочется — нельзя», — сказал Тихонов.