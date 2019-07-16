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Стала известна схема новых велодорожек в Ростове

16 июля 2019, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону представили новую схему велодорожек, проект опубликован на сайте городской администрации.

Согласно новой схеме, в городе появятся четыре организованные велодорожки разной протяженности, при этом одна из них соединит проспект Шолохова с улицей Малиновского, она же будет самой длинной.

Общая протяженность всех велодорожек составит порядка 35 километров, стоимость разработки схемы достигла 500 тысяч рублей.

Фото: rostov-gorod.ru

Отмечается, что жители города могут направлять свои замечания и пожелания по поводу представленной схемы на электронную почту отдела организации дорожного движения департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова.

Напомним, в Ростове-на-Дону рассматривают вопрос об обязательном создания велодорожек в строящихся микрорайонах.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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