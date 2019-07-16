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Таганрогская и Малиновского в Ростове на сутки остались без воды

16 июля 2019, 06:58
Фото: vodokanalrnd.ru
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах отключили холодную воду из-за технических работ, сообщает «Водоканал».

Ограничения ввели до 07.00 мск 17 июля из-за работ, связанных с переврезкой водопроводной линии. Это коснулось границ улицы Таганрогская и переулка Элеваторный, улицы Малиновского и переулка Элеваторный.

Без воды также остались жители улиц Стрелковая, Тацинская и Тарасовская. Также это коснулось садовых товариществ «Эмпилс», «Малинка», «Лесополоса», «Вива Виктория», «Восход -2».

Отмечается, что работы будут проходить на Таганрогской, 132А/10.

Ранее в Ростовской области следствие организовало проверку после появившейся информации, что в поселке Опорный подают некачественную воду.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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