Таганрогская и Малиновского в Ростове на сутки остались без воды

Ограничения ввели до 07.00 мск 17 июля из-за работ, связанных с переврезкой водопроводной линии. Это коснулось границ улицы Таганрогская и переулка Элеваторный, улицы Малиновского и переулка Элеваторный.
Без воды также остались жители улиц Стрелковая, Тацинская и Тарасовская. Также это коснулось садовых товариществ «Эмпилс», «Малинка», «Лесополоса», «Вива Виктория», «Восход -2».
Отмечается, что работы будут проходить на Таганрогской, 132А/10.
Ранее в Ростовской области следствие организовало проверку после появившейся информации, что в поселке Опорный подают некачественную воду.