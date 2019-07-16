Торговая сеть «Мясной градус» перестала работать в Ростове

В пресс-службе ГК «Евродон» сообщили, что сеть «Мясной градус» не относится к их группе, поэтому информацией о закрытии они не располагают. «Они, по-моему, уже давно не работают, странно, что только сейчас об этом появилась информация», — подчеркнул источник, знакомый с ситуацией.