Торговая сеть «Мясной градус» перестала работать в Ростове

Ранее ряд СМИ сообщил, что компания «Мишель» приняла решение о закрытии сети магазинов «Мясной градус». Ранее в торговых точках продавалась фирменная продукция компании «Евродон» — индейка и утка.
Корреспондент RostovGazeta позвонил по указанным номерам на сайте шести магазинов «Мясной градус», но номера не отвечали или были заблокированы.
В пресс-службе ГК «Евродон» сообщили, что сеть «Мясной градус» не относится к их группе, поэтому информацией о закрытии они не располагают. «Они, по-моему, уже давно не работают, странно, что только сейчас об этом появилась информация», — подчеркнул источник, знакомый с ситуацией.