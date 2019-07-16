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Торговая сеть «Мясной градус» перестала работать в Ростове

16 июля 2019, 07:40
Фото: «Мясной градус» / vk.com
В Ростове фирменная торговая сеть «Мясной градус» начала уходить с рынка, передает корреспондент RostovGazeta.

Ранее ряд СМИ сообщил, что компания «Мишель» приняла решение о закрытии сети магазинов «Мясной градус». Ранее в торговых точках продавалась фирменная продукция компании «Евродон» — индейка и утка.

Корреспондент RostovGazeta позвонил по указанным номерам на сайте шести магазинов «Мясной градус», но номера не отвечали или были заблокированы.

В пресс-службе ГК «Евродон» сообщили, что сеть «Мясной градус» не относится к их группе, поэтому информацией о закрытии они не располагают. «Они, по-моему, уже давно не работают, странно, что только сейчас об этом появилась информация», — подчеркнул источник, знакомый с ситуацией.

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