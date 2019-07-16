В Ростове 10-летний мальчик исчез из детсада, не дождавшись матери

Инцидент произошел в 8.20 в Первомайском районе возле детсада на улице Туполева, 24. Роман (фамилия не называется) ждал во дворе детского сада маму, женщина должна было завести в сад младшего ребенка и вернуться к сыну. Однако, когда мама вышла из здания детского сада, она не обнаружила сына. Женщина сразу же обратилась в полицию, сейчас поисками ребенка занимаются правоохранители, а также волонтеры группы «Лиза Алерт».