В Ростове 10-летний мальчик исчез из детсада, не дождавшись матери

Инцидент произошел в 8.20 в Первомайском районе возле детсада на улице Туполева, 24. Роман (фамилия не называется) ждал во дворе детского сада маму, женщина должна было завести в сад младшего ребенка и вернуться к сыну. Однако, когда мама вышла из здания детского сада, она не обнаружила сына. Женщина сразу же обратилась в полицию, сейчас поисками ребенка занимаются правоохранители, а также волонтеры группы «Лиза Алерт».
«Его ищут в Первомайском районе, но он может быть, где угодно. Пожалуйста, помогите!» — говорит мама Романа.
Приметы: Рост 146 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Одет в серый спортивный костюм с надписью «Россия», черные кроссовки.Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-863-254-28-11, 8-863-249-45-20 или 02.