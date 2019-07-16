В Ростове ищут подрядчика для проведения джазового фестиваля

Концерты должны пройти в зрительном зале города Ростова-на-Дону с количеством не менее чем 700 посадочных мест. При этом подрядчик должен организовать перелет и размещение в гостиницах участников мероприятия, трехразовое питание, а также осуществлять трансфер артистов к местам репетиций и концертов, а также выплату гонораров.