В Ростове ищут подрядчика для проведения джазового фестиваля

Электронный аукцион на проведение музыкального фестиваля объявила Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова».
Известно, что XVI Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает» будет посвящен 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.
Мероприятие состоится в донской столице с 13 по 15 сентября 2019 года. В конкурсной документации сказано, что потенциальному организатору фестиваля необходимо будет привлечь как российских, так и зарубежных звезд джаза — ансамбль Алексея Попова, Валерию Гехнер, участников джазового оркестра «Восток-Запад» из Германии: Тристана Лерса, Шона Вэльша, Бенедикта Геба, Евгения Ринга, Мартина Крамера, ансамбль Уве Плата из Голландии, и других исполнителей.
Концерты должны пройти в зрительном зале города Ростова-на-Дону с количеством не менее чем 700 посадочных мест. При этом подрядчик должен организовать перелет и размещение в гостиницах участников мероприятия, трехразовое питание, а также осуществлять трансфер артистов к местам репетиций и концертов, а также выплату гонораров.
Максимальная стоимость контракта составит 1,5 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета.
Ранее стало известно, что екатеринбургская компания организует «Выходные на Вольном Дону» в Ростовской области.