В Ростове огромное дерево рухнуло на остановку

Дерево упало на пересечении улиц Малиновского и 2-й Краснодарской. На фото видно, что дерево упало на остановку и перекрыло проезд транспорта. В тот момент людей на остановке не было, поэтому обошлось без жертв.
Коммунальные службы в этот раз сработали оперативно. Уже спустя час, по словам очевидцев, дерева не было на проезжей части. О происшествии напоминали только мелкие ветви и щепки на дороге.
«Удивительно как никого не накрыло, там оживленное место», — написал один из комментаторов. «Как хорошо работают водители автобусов, люди все остались живы», — пошутила другая жительница Ростова.