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В Ростове огромное дерево рухнуло на остановку

16 июля 2019, 14:02
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону на Западном на остановку общественного транспорта рухнуло большое дерево, фото происшествия опубликовано в соцсети.

Дерево упало на пересечении улиц Малиновского и 2-й Краснодарской. На фото видно, что дерево упало на остановку и перекрыло проезд транспорта. В тот момент людей на остановке не было, поэтому обошлось без жертв.

Коммунальные службы в этот раз сработали оперативно. Уже спустя час, по словам очевидцев, дерева не было на проезжей части. О происшествии напоминали только мелкие ветви и щепки на дороге.

«Удивительно как никого не накрыло, там оживленное место», — написал один из комментаторов. «Как хорошо работают водители автобусов, люди все остались живы», — пошутила другая жительница Ростова.

Ранее житель Ростова призвал городские власти спасти умирающие от засухи деревья на Пушкинской.

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#Новости#Происшествия
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