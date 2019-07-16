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Вавилова и Маковая в Ростове останутся в среду без света

16 июля 2019, 15:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на день отключат электроснабжение на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать в среду с 09.00 мск 17.00. Это коснется улиц Вавилова, Маковая, Розовая, Лиловая, Гвоздичная, Вербная.

В это время пройдут технические работы. Местным жителям принесли извинения за неудобства.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области 150 тысяч человек больше заплатят за свет из-за старых счетчиков. Местным жителям порекомендовали установить новые счетчики.

До этого говорилось, что долги жителей Ростова-на-Дону за электроэнергию достигли 330 миллионов рублей.

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