Вавилова и Маковая в Ростове останутся в среду без света

Ограничения будут действовать в среду с 09.00 мск 17.00. Это коснется улиц Вавилова, Маковая, Розовая, Лиловая, Гвоздичная, Вербная.
В это время пройдут технические работы. Местным жителям принесли извинения за неудобства.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области 150 тысяч человек больше заплатят за свет из-за старых счетчиков. Местным жителям порекомендовали установить новые счетчики.
До этого говорилось, что долги жителей Ростова-на-Дону за электроэнергию достигли 330 миллионов рублей.