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Видео перевернувшегося под Батайском микроавтобуса с людьми появилось в Сети

16 июля 2019, 14:15
Фото: vk.com/rostovnadonu
При въезде в Батайск перевернулся микроавтобус с людьми, видео с места происшествия выложили в соцсеть очевидцы.

На кадрах видно, что микроавтобус перевернулся на бок, рядом валяется оторванное колесо. На месте происшествия работает полиция, стоят эвакуатор и пожарная машина.

Отмечается, что все люди живы, но сколько человек находилось в автобусе, не сообщается, что послужило причиной ДТП, тоже не известно.

Напомним, грузовик со сценическим оборудованием Филиппа Киркорова попал в ДТП под Волгодонском, что стало поводом для шуток жителей региона. При этом самой популярной шуткой стали высказывания про разлетевшиеся перья с намеком на сценические костюмы шоу-звезды.

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#Новости#Происшествия
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