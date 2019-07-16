Видео перевернувшегося под Батайском микроавтобуса с людьми появилось в Сети

На кадрах видно, что микроавтобус перевернулся на бок, рядом валяется оторванное колесо. На месте происшествия работает полиция, стоят эвакуатор и пожарная машина.
Отмечается, что все люди живы, но сколько человек находилось в автобусе, не сообщается, что послужило причиной ДТП, тоже не известно.
Напомним, грузовик со сценическим оборудованием Филиппа Киркорова попал в ДТП под Волгодонском, что стало поводом для шуток жителей региона. При этом самой популярной шуткой стали высказывания про разлетевшиеся перья с намеком на сценические костюмы шоу-звезды.