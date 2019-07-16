ЮФУ в Ростове эвакуировали из-за угрозы взрыва

Инцидент произошел в полдень. Неизвестный сообщил по телефону о том, что здание ЮФУ заминировано. К месту незамедлительно прибыли спецслужбы. Задние было оцеплено, студентов и сотрудников университета в срочном порядке вывели на улицу. Однако после проверки сотрудниками полиции в здании не было обнаружено никаких взрывных устройств.