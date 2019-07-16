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ЮФУ в Ростове эвакуировали из-за угрозы взрыва

16 июля 2019, 11:45
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону во вторник эвакуировали главный корпус Южного федерального университета из-за угрозы взрыва, сообщил RostovGazeta сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел в полдень. Неизвестный сообщил по телефону о том, что здание ЮФУ заминировано. К месту незамедлительно прибыли спецслужбы. Задние было оцеплено, студентов и сотрудников университета в срочном порядке вывели на улицу. Однако после проверки сотрудниками полиции в здании не было обнаружено никаких взрывных устройств.

«Ничего опасного в здании Южного федерального университета не было найдено», — отметили в ГУ МВД по региону. Теперь правоохранителям предстоит выяснить личность звонившего.

Ранее несколько зданий «заминировали» в Ростове.

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