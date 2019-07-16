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Жителей Ростовской области начнут обучать цифровой экономике

16 июля 2019, 15:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростовская область стала одним из пяти российских регионов, в которых запустят пилотный проект по обучению жителей компетенциям цифровой экономики, сообщило региональное правительство.

В рамках проекта жители региона смогут одними из первых в стране получить сертификаты на IT-обучение, которые позволят пройти очную программу обучения в организациях, предоставляющих образовательные услуги, или обучаться в режиме онлайн.

Всего до конца года в РФ планируют выдать пять тысяч сертификатов,. по одной тысячи в каждом из регионов-участников. Сертификаты можно будет направить на изучение базового программирования, основ работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах.

Напомним, в Аксайском районе вынужденным переселенцам из Казахстана вручили жилищный сертификат на получение социальной выплаты на покупку жилья.

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