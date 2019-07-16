Жителей Ростовской области начнут обучать цифровой экономике

В рамках проекта жители региона смогут одними из первых в стране получить сертификаты на IT-обучение, которые позволят пройти очную программу обучения в организациях, предоставляющих образовательные услуги, или обучаться в режиме онлайн.
Всего до конца года в РФ планируют выдать пять тысяч сертификатов,. по одной тысячи в каждом из регионов-участников. Сертификаты можно будет направить на изучение базового программирования, основ работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах.
Напомним, в Аксайском районе вынужденным переселенцам из Казахстана вручили жилищный сертификат на получение социальной выплаты на покупку жилья.