Жителей Ростовской области от гибели на ж/д путях спасет мобильное приложение

В Ростовской области с помощью бесплатного мобильного приложения можно узнавать о приближающемся поезде, для того, чтобы обезопасить себя, сообщил руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СКР Вячеслав Ломов во время пресс-конференции.

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