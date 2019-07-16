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Жителей Ростовской области от гибели на ж/д путях спасет мобильное приложение

16 июля 2019, 12:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области с помощью бесплатного мобильного приложения можно узнавать о приближающемся поезде, для того, чтобы обезопасить себя, сообщил руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СКР Вячеслав Ломов во время пресс-конференции.

«Есть программа, ее можно скачать через бесплатное мобильное приложение, оповещающая слушателя музыки через гарнитуру, что человек приблизился к железнодорожным путям, что приближается поезд и существует опасность быть травмированным», — рассказал Ломов.

Напомним, что в июне текущего года в Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб 33-летний мужчина, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора. Чуть ранее на перегоне Миллерово — Тарасовка пассажирский поезд сбил 29-летнего мужчину. Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на железной дороге.

#Новости#Эксклюзив#Технологии
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