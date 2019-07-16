Жителей Ростовской области от гибели на ж/д путях спасет мобильное приложение

«Есть программа, ее можно скачать через бесплатное мобильное приложение, оповещающая слушателя музыки через гарнитуру, что человек приблизился к железнодорожным путям, что приближается поезд и существует опасность быть травмированным», — рассказал Ломов.
Напомним, что в июне текущего года в Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб 33-летний мужчина, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора. Чуть ранее на перегоне Миллерово — Тарасовка пассажирский поезд сбил 29-летнего мужчину. Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на железной дороге.