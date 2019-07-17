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Беглые полицейские рассказали, как в Ростовской области относятся к войне с Украиной

17 июля 2019, 11:10
Фото: U.S. Army Europe/CC0 / flickr.com
Двое бывших сотрудников полиции из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые скрываются на Украине, рассказали в интервью о том, как жители Ростовской области относятся к конфликту с соседним государством, видео выложено на Youtube-канале директора института национальной политики Украины Юрия Шулипы.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов Никита Моргунов и Семен Фищук находятся в бегах. По данным СМИ, они бежали на Украину и попросили политического убежища. Как и бывшего оперативника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП № 5 в Ростове Дмитрия Карташева, мужчин подозревают в избиении волонтера движения «Антидилер» Мартина Карапетяна. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о «крышевании» полицейскими незаконной торговли наркотиками.

Сбежавшие полицейские рассказали о том, как жители Ростовской области относятся к возможной войне Украины с Россией. По их словам, когда начался конфликт на Украине, население понимало, что «идет война». Кроме того, они сообщили, что якобы «везде в больших количествах ездила техника в сторону границы». Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не отправляла военную технику на границу, а также не имеет отношения в внутриукраинскому конфликту.

До этого жители донского региона уже сообщали, что видели военную технику на границе.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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