Беглые полицейские рассказали, как в Ростовской области относятся к войне с Украиной

Сбежавшие полицейские рассказали о том, как жители Ростовской области относятся к возможной войне Украины с Россией. По их словам, когда начался конфликт на Украине, население понимало, что «идет война». Кроме того, они сообщили, что якобы «везде в больших количествах ездила техника в сторону границы». Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не отправляла военную технику на границу, а также не имеет отношения в внутриукраинскому конфликту.