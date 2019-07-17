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Для шести старинных зданий в Ростове установили зоны охраны

17 июля 2019, 09:58
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону были установлены зоны охраны шести объектов культурного наследия, сообщает правительство региона.

Речь идет о таких объектах, как «Особняк М. Н. Черновой, 1899 года, архитектор Н. А. Дорошенко», «Жилой дом М. А. Федоровой, 1910 года», «Доходный дом Я. А. Баранова», «Доходный дом А. А. Леонидова, в котором в 1924–1926 годах жил писатель А. А. Фадеев», «Доходный дом А. М. Гордона, конца XIX века» и «Доходный дом К. М. Чернова». Их взяли под охрану еще 20 лет назад, но границы определили только сейчас.

«На этих территориях запрещены строительные работы и ограничена хозяйственная деятельность. Это позволит сохранить исторический облик», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в текущем году на работы по определению зон территорий подобных объектов потратят более 370 миллионов рублей. При этом нарушение требований закона об охране грозит штрафами на сумму до пяти миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что свыше 50 миллионов рублей вложат в строительство парка «Донской» в станице Старочеркасская.

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#Новости#Илья Ульянов#Культура
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