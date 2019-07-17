Для шести старинных зданий в Ростове установили зоны охраны

Речь идет о таких объектах, как «Особняк М. Н. Черновой, 1899 года, архитектор Н. А. Дорошенко», «Жилой дом М. А. Федоровой, 1910 года», «Доходный дом Я. А. Баранова», «Доходный дом А. А. Леонидова, в котором в 1924–1926 годах жил писатель А. А. Фадеев», «Доходный дом А. М. Гордона, конца XIX века» и «Доходный дом К. М. Чернова». Их взяли под охрану еще 20 лет назад, но границы определили только сейчас.