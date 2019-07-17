Два станка, собранных на краснодарском ЮЗТС, отправятся на завод в Белгород

В начале июля представители ЮЗТС побывали на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Там состоялся ряд переговоров и встреч, в результате которых был заключен контракт с компанией из Екатеринбурга на поставку оборудования. Договоренности о дальнейшем сотрудничестве удалось также достичь с предприятием из Нижнего Тагила.