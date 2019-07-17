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Два станка, собранных на краснодарском ЮЗТС, отправятся на завод в Белгород

17 июля 2019, 14:51
Фото: ЮЗТС
Представители компании «Белэнергомаш» приняли два станка, которые были собраны специалистами Южного завода тяжелого станкостроения, созданного на базе легендарного завода имени Седина, говорится в сообщении предприятия.

На завод «Белэнергомаш» отправятся два одностоечных токарно-карусельных станка для обработки деталей из цветных и чёрных металлов. Один из них имеет встроенный ЧПУ, другой оснащен боковым суппортом, он проходил капремонт, работники завода модернизировали изготовленное ранее оборудование.

Оба станка успешно прошли все испытания и были приняты комиссией.

Кроме того, на предприятие в Белгород в скором времени отправится еще один двухсуппортный станок с ЧПУ, работу над которым также проконтролировали представители завода.

Южный завод тяжелого станкостроения сотрудничает с «Белэнергомашем» на протяжении года. В конце 2018 года ЮЗТС отгрузил предприятию первый станок, собранный после того, как завод был снова запущен.

С тех пор в Белгород уже отправились четыре станка, планируется направить еще три.

По словам представителей «Белэнергомаша», работники ЮЗТС работают без нареканий, выполняя все заказы качественно и в срок.

В начале июля представители ЮЗТС побывали на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Там состоялся ряд переговоров и встреч, в результате которых был заключен контракт с компанией из Екатеринбурга на поставку оборудования. Договоренности о дальнейшем сотрудничестве удалось также достичь с предприятием из Нижнего Тагила.

#Новости#Экономика
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