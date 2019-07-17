Два станка, собранных на краснодарском ЮЗТС, отправятся на завод в Белгород

На завод «Белэнергомаш» отправятся два одностоечных токарно-карусельных станка для обработки деталей из цветных и чёрных металлов. Один из них имеет встроенный ЧПУ, другой оснащен боковым суппортом, он проходил капремонт, работники завода модернизировали изготовленное ранее оборудование.
Оба станка успешно прошли все испытания и были приняты комиссией.
Кроме того, на предприятие в Белгород в скором времени отправится еще один двухсуппортный станок с ЧПУ, работу над которым также проконтролировали представители завода.
Южный завод тяжелого станкостроения сотрудничает с «Белэнергомашем» на протяжении года. В конце 2018 года ЮЗТС отгрузил предприятию первый станок, собранный после того, как завод был снова запущен.
С тех пор в Белгород уже отправились четыре станка, планируется направить еще три.
По словам представителей «Белэнергомаша», работники ЮЗТС работают без нареканий, выполняя все заказы качественно и в срок.
В начале июля представители ЮЗТС побывали на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Там состоялся ряд переговоров и встреч, в результате которых был заключен контракт с компанией из Екатеринбурга на поставку оборудования. Договоренности о дальнейшем сотрудничестве удалось также достичь с предприятием из Нижнего Тагила.