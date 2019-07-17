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Движение закроют на Красноармейской в Ростове из-за прокладки газопровода

17 июля 2019, 13:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону временно перекроют проезд в части улицы Красноармейской, сообщили в городской администрации.

Движение ограничат по правой полосе Красноармейской на участке от проспекта Кировский до улицы Журавлева. Они будут действовать с 7 по 29 августа.

Отмечается, что в это время пройдут работы по прокладке газопровода.

Ранее появилась информация, что в городе временно перекроют движение на Восточной из-за технических работ. Эти меры будут действовать с 18 по 31 августа.

Кроме того, в Ростове 4 августа будут частично закрывать проезд на нескольких улицах из-за проведения запланированного велопробега. Это коснется улиц улицах Менжинского, Российская, Щаденко.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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