Движение закроют на Красноармейской в Ростове из-за прокладки газопровода

Движение ограничат по правой полосе Красноармейской на участке от проспекта Кировский до улицы Журавлева. Они будут действовать с 7 по 29 августа.
Отмечается, что в это время пройдут работы по прокладке газопровода.
Ранее появилась информация, что в городе временно перекроют движение на Восточной из-за технических работ. Эти меры будут действовать с 18 по 31 августа.
Кроме того, в Ростове 4 августа будут частично закрывать проезд на нескольких улицах из-за проведения запланированного велопробега. Это коснется улиц улицах Менжинского, Российская, Щаденко.