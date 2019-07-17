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Экс-король Малайзии развелся с моделью из Таганрога Оксаной Воеводиной

17 июля 2019, 07:47
Фото: instagram.com/rihanapetra
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с моделью из Таганрога и «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, сообщило New Straits Times.

По информации СМИ, заявление на развод супруг россиянки подал еще в конце июня, расторжение брака оформили 1 июля.

Причины распада семьи не называются, но отмечается, что пара оформила так называемый неотменяемый развод, самый строгий в исламе. После такого развода бывшие супруги не могут повторно пожениться, если только женщина не выйдет замуж и ее новый супруг не скончается или не разведется с ней по своему согласию.

Пара поженилась в июне 2018 года, а в январе 2019-го Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. Свой поступок он объяснил необходимостью постоянного присутствия в штате, но многие связывали отречение с браком с российской фотомоделью.

Ранее ставшая королевой Малайзии фотомодель из Таганрога рассказала о материнстве.

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