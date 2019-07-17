Финансирование спортмероприятий в Ростовской области увеличили в 2,5 раза

В 2015 году на эти цели перечисляли 2,4 миллиона рублей, сейчас предусмотрено 6,3 миллиона. В четыре раза увеличилось количество затраченных на покупку инвентаря денег. ​ В 2015 году объем выделенных средств составил 870 тысяч рублей, в ​ этом году — 3,3 миллиона рублей.