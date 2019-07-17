Финансирование спортмероприятий в Ростовской области увеличили в 2,5 раза

В 2015 году на эти цели перечисляли 2,4 миллиона рублей, сейчас предусмотрено 6,3 миллиона. В четыре раза увеличилось количество затраченных на покупку инвентаря денег. В 2015 году объем выделенных средств составил 870 тысяч рублей, в этом году — 3,3 миллиона рублей.
Эта информация прозвучала во время рабочей встречи главы регионального Минспорта Самвела Аракеляна с тренерами и представителями федерации гребли на байдарках и каноэ.
Стало известно, что за прошедшие пять лет финансирование этого вида спорта увеличилось почти на 12 миллионов рублей. По словам министра, гребля на байдарках и каноэ стала базовым видом спорта для региона.
Добавим, что в области данный вид спорта развивается в 10 муниципалитетах и доступен в 15 спортивных учреждениях. С 2015 года спортсмены из региона завоевали 38 медалей, в том числе 18 первых мест на первенствах мира и Европы.
Напомним, чемпионат Европы по академической гребле планируют провести на Гребном канале «Дон» в Ростове в 2024 году.