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Финансирование спортмероприятий в Ростовской области увеличили в 2,5 раза

17 июля 2019, 13:51
Фото: vk.com/sport_ro
В Ростовской области за прошедшие пять лет почти в 2,5 раза увеличили объем средств, которые предназначены на спортивные мероприятия, сообщает правительство региона.

В 2015 году на эти цели перечисляли 2,4 миллиона рублей, сейчас предусмотрено 6,3 миллиона. В четыре раза увеличилось количество затраченных на покупку инвентаря денег. ​ В 2015 году объем выделенных средств составил 870 тысяч рублей, в ​ этом году — 3,3 миллиона рублей.

Эта информация прозвучала во время рабочей встречи главы регионального Минспорта Самвела Аракеляна с тренерами и представителями федерации гребли на байдарках и каноэ.

Стало известно, что за прошедшие пять лет финансирование этого вида спорта увеличилось почти на 12 миллионов рублей. По словам министра, гребля на байдарках и каноэ стала базовым видом спорта для региона.

Добавим, что в области данный вид спорта развивается в 10 муниципалитетах и доступен в 15 спортивных учреждениях. С 2015 года спортсмены из региона завоевали 38 медалей, в том числе 18 первых мест на первенствах мира и Европы.

Напомним, чемпионат Европы по академической гребле планируют провести на Гребном канале «Дон» в Ростове в 2024 году.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Политика
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