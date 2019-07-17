Неэффективное расходование 173 млн руб выявили в Цимлянском районе Ростовской области

В ходе проверочных мероприятий было выявлено множество нарушений, в том числе неэффективное расходование 173,2 миллиона рублей. Так, на строительство очистных сооружений потратили 150 миллионов рублей, но объект не ввели в эксплуатацию.
Также специалисты зафиксировали нарушения при выполнении муниципальных контрактов. Это связано с тем, что не соблюдались сроки строительства домов для сирот, были приняты и оплачены квартиры, не в полной мере соответствующие условиям контрактов.
Отмечается, что долги по налогам превысили 15 миллионов рублей, по административным штрафам в бюджет района — 400 тысяч рублей. От глав района и семи поселений потребовали устранить нарушения.
За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 17 должностных лиц.