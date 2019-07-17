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Неэффективное расходование 173 млн руб выявили в Цимлянском районе Ростовской области

17 июля 2019, 05:02
Фото: pixabay.com
В Ростовской области контрольно-счетная палата региона провела проверку использования бюджетных денег в Цимлянском районе, сообщает правительство региона.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено множество нарушений, в том числе неэффективное расходование 173,2 миллиона рублей. Так, на строительство очистных сооружений потратили 150 миллионов рублей, но объект не ввели в эксплуатацию.

Также специалисты зафиксировали нарушения при выполнении муниципальных контрактов. Это связано с тем, что не соблюдались сроки строительства домов для сирот, были приняты и оплачены квартиры, не в полной мере соответствующие условиям контрактов.

Отмечается, что долги по налогам превысили 15 миллионов рублей, по административным штрафам в бюджет района — 400 тысяч рублей. От глав района и семи поселений потребовали устранить нарушения.

За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 17 должностных лиц.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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