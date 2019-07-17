Подрядчик «Ростов-Арены» отказался косить траву вокруг стадиона

Согласно вынесенному решению, компания нарушила правила благоустройства Ростова, не покосив траву вокруг стадиона. В ответ руководство компании заявило, что территория вокруг «Ростов-Арены» является местом общего пользования и компания не заключала контрактов на содержание или уход за зелеными насаждениями, которые расположены на этой земле.