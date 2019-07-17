Подрядчик «Ростов-Арены» отказался косить траву вокруг стадиона

Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление компании к региональной административной инспекции о признании недействительным решения об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Согласно вынесенному решению, компания нарушила правила благоустройства Ростова, не покосив траву вокруг стадиона. В ответ руководство компании заявило, что территория вокруг «Ростов-Арены» является местом общего пользования и компания не заключала контрактов на содержание или уход за зелеными насаждениями, которые расположены на этой земле.
При этом отмечается, что согласно контракту с министерством строительства, компания должна была провести инженерную подготовку и обустройство прилегающих к стадиону территорий, что и выполнила в полном объеме.
Рассмотрение дела назначили на 20 августа.
Напомним, ростовские активисты организовали флешмоб с целью обратить внимание горожан к состоянию аллеи у стадиона «Ростов-Арена».