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В Лондоне суд вынес обвинение сбившему прохожих выходцу из Судана

17 июля 2019, 15:20
Фото: pixabay.com
Лондонский суд признал виновным в покушении на убийство сбившего нескольких пешеходов в августе 2018 года выходца из Судана Салиха Хатера.

Ранее данный инцидент некоторые эксперты считали терактом, сообщает 17 июля RT.

Отмечается, что Хатер двигался на своем автомобиле по Парламентской площади Лондона и наехал на группу пешеходов, после чего свернул в сторону находившихся неподалеку полицейских. Его признали виновным сразу по двум пунктам.

#Новости#Происшествия
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