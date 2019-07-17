В Лондоне суд вынес обвинение сбившему прохожих выходцу из Судана
17 июля 2019, 15:20
Фото: pixabay.com
Лондонский суд признал виновным в покушении на убийство сбившего нескольких пешеходов в августе 2018 года выходца из Судана Салиха Хатера.
Ранее данный инцидент некоторые эксперты считали терактом, сообщает 17 июля RT.
Отмечается, что Хатер двигался на своем автомобиле по Парламентской площади Лондона и наехал на группу пешеходов, после чего свернул в сторону находившихся неподалеку полицейских. Его признали виновным сразу по двум пунктам.