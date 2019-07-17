В Ростове обсудили вопрос инвестиционной привлекательности Суворовского

В процессе работы проводилась фото-, видеофиксация выявленных фактов. По итогам совещания принято решение, что в ближайшее время найденные очаги будут нанесены на карту и определён приблизительный объём необходимых работ для их ликвидации. Следующим этапом станет выработка возможных путей решения этой задачи. Предполагается, что эта работа будет проводиться совместными усилиями районной администрации и Объединением застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Ожидается, что ликвидация свалочных очагов и очистка территории помогут эффективнее использовать потенциально привлекательные для инвесторов территории Суворовского района. А значит, будет обеспечено дальнейшее гармоничное развитие жилого массива.