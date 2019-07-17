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В Ростове обсудили вопрос инвестиционной привлекательности Суворовского

17 июля 2019, 14:29
Фото: «ВКБ-Новостройки»
Администрация Октябрьского района и застройщик Суворовского решают вопрос повышения инвестиционной привлекательности территории.

Состоялось выездное совещание по вопросам расчистки муниципальных земель.

Напомним, в Суворовском на территории южнее улицы Вавилова, расположено несколько земельных участков общей площадью более 130 гектаров. Ранее ими пользовалось министерство обороны, однако в настоящее время они находятся в муниципальной собственности, но пока никак не используются. В силу ряда причин сейчас они постепенно превращаются в свалочные очаги. Всё это снижает инвестиционную привлекательность района.

По инициативе Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» состоялось выездное совещание с участием начальника отдела архитектуры администрации Октябрьского района Владимира Дюкарева и начальника отдела капитального строительства компании-застройщика Якова Морозова. Комиссия посетила несколько земельных участков, на которых расположены заброшенные строения, сосредоточен строительный мусор и другие крупногабаритные отходы. В том числе, была осмотрена и недавно обнаруженная общественными экологическими инспекторами свалка автомобильных покрышек.

В процессе работы проводилась фото-, видеофиксация выявленных фактов. По итогам совещания принято решение, что в ближайшее время найденные очаги будут нанесены на карту и определён приблизительный объём необходимых работ для их ликвидации. Следующим этапом станет выработка возможных путей решения этой задачи. Предполагается, что эта работа будет проводиться совместными усилиями районной администрации и Объединением застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Ожидается, что ликвидация свалочных очагов и очистка территории помогут эффективнее использовать потенциально привлекательные для инвесторов территории Суворовского района. А значит, будет обеспечено дальнейшее гармоничное развитие жилого массива.

#Новости#Общество
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