В Ростове обсудили вопрос инвестиционной привлекательности Суворовского

Состоялось выездное совещание по вопросам расчистки муниципальных земель.
Напомним, в Суворовском на территории южнее улицы Вавилова, расположено несколько земельных участков общей площадью более 130 гектаров. Ранее ими пользовалось министерство обороны, однако в настоящее время они находятся в муниципальной собственности, но пока никак не используются. В силу ряда причин сейчас они постепенно превращаются в свалочные очаги. Всё это снижает инвестиционную привлекательность района.
По инициативе Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» состоялось выездное совещание с участием начальника отдела архитектуры администрации Октябрьского района Владимира Дюкарева и начальника отдела капитального строительства компании-застройщика Якова Морозова. Комиссия посетила несколько земельных участков, на которых расположены заброшенные строения, сосредоточен строительный мусор и другие крупногабаритные отходы. В том числе, была осмотрена и недавно обнаруженная общественными экологическими инспекторами свалка автомобильных покрышек.
В процессе работы проводилась фото-, видеофиксация выявленных фактов. По итогам совещания принято решение, что в ближайшее время найденные очаги будут нанесены на карту и определён приблизительный объём необходимых работ для их ликвидации. Следующим этапом станет выработка возможных путей решения этой задачи. Предполагается, что эта работа будет проводиться совместными усилиями районной администрации и Объединением застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Ожидается, что ликвидация свалочных очагов и очистка территории помогут эффективнее использовать потенциально привлекательные для инвесторов территории Суворовского района. А значит, будет обеспечено дальнейшее гармоничное развитие жилого массива.