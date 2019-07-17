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В Ростове пенсионеры незаконно изготовили и продали настойку прополиса на 6 млн руб

17 июля 2019, 12:07
Фото: yusut.sledcom.ru
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении двух представителей компании «Марат и К», которые незаконно производили лекарства, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Речь идет о 69-летнем гендиректоре и 65-летнем учредителе компании, которые незаконно прозводили и продавали незарегистрированные лекарства. При помощи железнодорожного транспорта они отправляли контейнеры с препаратами в Забайкалье и Крым.

«Всего регионам передали 85 тысяч литров настойки прополиса на сумму более шести миллионов рублей. Зарегистрировано лекарство не было, контроль качества не проводился», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, в данный момент проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет восемь лет колонии.

В упаковках глазных капель из Бельгии обнаружили препарат производителя из Ростовской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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