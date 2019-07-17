В Ростове пенсионеры незаконно изготовили и продали настойку прополиса на 6 млн руб

Речь идет о 69-летнем гендиректоре и 65-летнем учредителе компании, которые незаконно прозводили и продавали незарегистрированные лекарства. При помощи железнодорожного транспорта они отправляли контейнеры с препаратами в Забайкалье и Крым.
«Всего регионам передали 85 тысяч литров настойки прополиса на сумму более шести миллионов рублей. Зарегистрировано лекарство не было, контроль качества не проводился», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, в данный момент проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет восемь лет колонии.