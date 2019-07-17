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В системе ЕГР ЗАГС предусмотрен офлайн режим

17 июля 2019, 20:36
Фото: pixabay.com
Плановое обновление системы ЕГР ЗАГС осуществляют специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Об этом граждан предупреждали заранее.

По словам официального представителя ФНС Бориса Белякова, систему ЕГР ЗАГС спроектировали таким образом, чтобы при ее обновление, отсутствии связи или проблем с оборудованием не пропадала возможность регистрации актовых записей в информационной системе. Персонал отделений ЗАГС для оказания гражданам услуг просто переходит в офлайн-режим системы, информирует телеканал «360».

Борис Беляков добавил, что офлайн-режим разработан как раз для таких ситуаций. Функция позволяет регистрировать актовую запись на рабочем компьютере работника органа ЗАГС в автоматическом режиме. В памяти компьютера просто создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или завершения процесса обновления ПО, актовая запись автоматически отсылается в информационную систему ЕГР ЗАГС.

Так в отдаленных районах страны периодически случаются перебои со связью. В итоге операторам часто приходится работать в офлайн-режиме. Навыки по работе в офлайн-режиме все работники органов ЗАГС приобретают во время специального обучения. Сама система функционирует автономно и отлажено. Какие-либо ограничения в работе в офлайн-режиме отсутствуют. В нем можно работать неделями, подчеркнул собеседник издания.

Борис Беляков отметил, что на данный момент не существует препятствий для регистрации актов гражданского состояния или своевременного предоставления госуслуг жителям РФ. Работа продолжается и в процессе обновления системы ЕГР ЗАГС. Работники ЗАГСов всё также принимают документы, и выдают населению все справки и свидетельства.

Опубликованные накануне в некоторых средствах массовой информации заметки о сбое в работе ЗАГСов ошибочны. Офлайн-режим всегда был штатным режимом работы. Он никак не сказывается на качестве обслуживания граждан и выдаче нужных им бумаг, подытожил представитель налоговой службы.

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