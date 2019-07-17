В системе ЕГР ЗАГС предусмотрен офлайн режим

Так в отдаленных районах страны периодически случаются перебои со связью. В итоге операторам часто приходится работать в офлайн-режиме. Навыки по работе в офлайн-режиме все работники органов ЗАГС приобретают во время специального обучения. Сама система функционирует автономно и отлажено. Какие-либо ограничения в работе в офлайн-режиме отсутствуют. В нем можно работать неделями, подчеркнул собеседник издания.