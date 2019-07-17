В системе ЕГР ЗАГС предусмотрен офлайн режим

По словам официального представителя ФНС Бориса Белякова, систему ЕГР ЗАГС спроектировали таким образом, чтобы при ее обновление, отсутствии связи или проблем с оборудованием не пропадала возможность регистрации актовых записей в информационной системе. Персонал отделений ЗАГС для оказания гражданам услуг просто переходит в офлайн-режим системы, информирует телеканал «360».
Борис Беляков добавил, что офлайн-режим разработан как раз для таких ситуаций. Функция позволяет регистрировать актовую запись на рабочем компьютере работника органа ЗАГС в автоматическом режиме. В памяти компьютера просто создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или завершения процесса обновления ПО, актовая запись автоматически отсылается в информационную систему ЕГР ЗАГС.
Так в отдаленных районах страны периодически случаются перебои со связью. В итоге операторам часто приходится работать в офлайн-режиме. Навыки по работе в офлайн-режиме все работники органов ЗАГС приобретают во время специального обучения. Сама система функционирует автономно и отлажено. Какие-либо ограничения в работе в офлайн-режиме отсутствуют. В нем можно работать неделями, подчеркнул собеседник издания.
Борис Беляков отметил, что на данный момент не существует препятствий для регистрации актов гражданского состояния или своевременного предоставления госуслуг жителям РФ. Работа продолжается и в процессе обновления системы ЕГР ЗАГС. Работники ЗАГСов всё также принимают документы, и выдают населению все справки и свидетельства.
Опубликованные накануне в некоторых средствах массовой информации заметки о сбое в работе ЗАГСов ошибочны. Офлайн-режим всегда был штатным режимом работы. Он никак не сказывается на качестве обслуживания граждан и выдаче нужных им бумаг, подытожил представитель налоговой службы.