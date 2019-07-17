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Yota обновила линейку для планшета

17 июля 2019, 11:38
Фото: freepic.diller / freepik.com
Yota добавила в линейку для планшета безлимитный пакет. В зависимости от региона стоимость безлимита составит от 200 до 800 рублей в месяц.

«Мы приняли решение запустить безлимитный интернет в линейке для планшета, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайт. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Так, например, в Курганской области стоимость безлимита составит 200 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге 550 рублей, а на Камчатке — 700 рублей в месяц», — комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.

Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yotадля планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитные приложения.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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