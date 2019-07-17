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Значимым и родным назвал ФК «Ростов» Валерий Карпин

17 июля 2019, 07:00
Фото: fc-rostov.ru
Значимым и родным назвал футбольный клуб «Ростов» его главный тренер Валерий Карпин, сообщается на сайте команды.

По словам главного тренера, у него еще со «Спартака», в котором он совмещал должность и генерального директора, и тренера, осталась привычка участвовать в обсуждении не только спортивных вопросов, но и административных.

«Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб „Ростов“, который уже стал очень значимым и родным для меня», — отметил Карпин. При этом и тренерский штаб, и руководство клуба стараются поддерживать приятную и дружелюбную атмосферу в команде, которую отмечают все новички, отметил Карпин.

Кроме того, тренер доволен и самим городом, в котором чувствует себя «очень комфортно и уютно». На вопрос об ожиданиях от сезона Карпин ответил, что ждет стабильный состав команды.

Напомним, главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подверг критике новый регламент молодежного первенства.

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