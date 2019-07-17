Значимым и родным назвал ФК «Ростов» Валерий Карпин

«Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб „Ростов“, который уже стал очень значимым и родным для меня», — отметил Карпин. При этом и тренерский штаб, и руководство клуба стараются поддерживать приятную и дружелюбную атмосферу в команде, которую отмечают все новички, отметил Карпин.