Альфа-Банк нарастил кредитование агропромышленного комплекса до $3 млрд

«Банк финансирует практически все подотрасли АПК — отметил Андрей Чулак, — включая растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, сахарную, масложировую промышленность, рыбодобычу и рыбопереработку, в том числе крабовую подотрасль».
Наиболее востребованным инструментом среди сельхозтоваропроизводителей остается финансирование в рамках государственной программы субсидирования процентной ставки. «Текущий объем льготных кредитов Альфа-Банка, выданных компаниям АПК — порядка $1,1 млрд. Портфель банка в рыбной отрасли составляет около $500 млн, при этом у нас накоплен более чем 7-летний опыт», — отметил он.
«Сегодня мы видим большой спрос на финансирование строительства судов. Он связан с механизмом распределения инвестиционных квот, который подразумевает обязательства заемщиков по обновлению и строительству нового рыбопромышленного флота. Альфа-Банк активно поддерживает подобные проекты — например, сегодня спущен на воду рыболовный морозильный траулер ГК „ФЭСТ“ стоимостью 33 млн евро, построенный при нашем участии», — рассказал Андрей Чулак.
Банк также готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли. «Речь может идти о нескольких сценариях. Первый — это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй — естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-банка качественная экспертиза в области M& A. И с учетом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правления Альфа-Банка.