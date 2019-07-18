Альфа-Банк нарастил кредитование агропромышленного комплекса до $3 млрд

Банк также готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли. «Речь может идти о нескольких сценариях. Первый — это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй — естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-банка качественная экспертиза в области M& A. И с учетом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правления Альфа-Банка.