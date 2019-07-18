Банкротом признали инвестора бизнес-центра Sheraton в Ростове

ООО «Лира» было зарегистрировано в Ростове в 2002 году, занималась компания консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. «Лира» выступала в качестве инвестора бизнес-центра Sheraton, который планировали построить к ЧМ-2018. В настоящее время долгострой до сих пор не сдали в эксплуатацию.