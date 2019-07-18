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Банкротом признали инвестора бизнес-центра Sheraton в Ростове

18 июля 2019, 08:38
Фото: RostovGazeta
ООО «Лира», являющееся инвестором строящегося в Ростове-на-Дону бизнес-центра Sheraton, признали банкротом, следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Решением Арбитражного суда Ростовской области компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство.

С иском признать ООО «Лира» банкротом осенью 2018 года обратилась компания «Инжглобал» из Москвы, сумма исковых требований составила 13,8 миллиона рублей. В декабре на предприятии ввели процедуру наблюдения и составили реестр кредиторов, согласно которому у компании имеются только кредиторы третьей очереди, требования которых превышают 19,2 миллиона рублей.

ООО «Лира» было зарегистрировано в Ростове в 2002 году, занималась компания консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. «Лира» выступала в качестве инвестора бизнес-центра Sheraton, который планировали построить к ЧМ-2018. В настоящее время долгострой до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Напомним, от инвестора ростовского недостроя Sheraton потребовали еще 2,4 миллиона рублей.

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