Банкротом признали инвестора бизнес-центра Sheraton в Ростове

Решением Арбитражного суда Ростовской области компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство.
С иском признать ООО «Лира» банкротом осенью 2018 года обратилась компания «Инжглобал» из Москвы, сумма исковых требований составила 13,8 миллиона рублей. В декабре на предприятии ввели процедуру наблюдения и составили реестр кредиторов, согласно которому у компании имеются только кредиторы третьей очереди, требования которых превышают 19,2 миллиона рублей.
ООО «Лира» было зарегистрировано в Ростове в 2002 году, занималась компания консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. «Лира» выступала в качестве инвестора бизнес-центра Sheraton, который планировали построить к ЧМ-2018. В настоящее время долгострой до сих пор не сдали в эксплуатацию.