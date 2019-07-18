До зарплаты мечты работодатели не доплачивают ростовчанам 5 тыс руб

При этом в Краснодаре зарплатные ожидания совпадают в тем, что хотят получать горожане. Эта сумма составляет 35 тысяч рублей. В Южном федеральном округе самую большую зарплату предлагают работодатели в Сочи — 42,5 тысячи рублей. А получать они мечтают 50 тысяч рублей.