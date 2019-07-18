До зарплаты мечты работодатели не доплачивают ростовчанам 5 тыс руб

Работодатели в Ростове предлагают местным жителям среднюю зарплату 35 тысяч рублей, когда сами жители хотят получать 40 тысяч рублей. По информации рекрутеров, чаще всего они сталкиваются с проблемой, что кандидаты имеют необоснованно высокие зарплатные ожидания.
При этом в Краснодаре зарплатные ожидания совпадают в тем, что хотят получать горожане. Эта сумма составляет 35 тысяч рублей. В Южном федеральном округе самую большую зарплату предлагают работодатели в Сочи — 42,5 тысячи рублей. А получать они мечтают 50 тысяч рублей.
Отмечается, что динамика дохода в ЮФО составила почти 8%.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону строители получают на 28,7% больше, чем средняя зарплата по всем профессиям в городе