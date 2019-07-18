rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

До зарплаты мечты работодатели не доплачивают ростовчанам 5 тыс руб

18 июля 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Ростова-на-Дону мечтают зарабатывать больше, чем им предлагают работодатели, сообщает HeadHunter.

Работодатели в Ростове предлагают местным жителям среднюю зарплату 35 тысяч рублей, когда сами жители хотят получать 40 тысяч рублей. По информации рекрутеров, чаще всего они сталкиваются с проблемой, что кандидаты имеют необоснованно высокие зарплатные ожидания.

При этом в Краснодаре зарплатные ожидания совпадают в тем, что хотят получать горожане. Эта сумма составляет 35 тысяч рублей. В Южном федеральном округе самую большую зарплату предлагают работодатели в Сочи — 42,5 тысячи рублей. А получать они мечтают 50 тысяч рублей.

Отмечается, что динамика дохода в ЮФО составила почти 8%.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону строители получают на 28,7% больше, чем средняя зарплата по всем профессиям в городе

Материалы по теме
На 8,5% выросла за год средняя зарплата в Ростовской областиЗаработки строителей в Ростове почти на треть выше средней зарплаты по городу
#Новости#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00