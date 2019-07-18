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Дождливая и жаркая погода ожидается в Ростове в четверг

18 июля 2019, 05:17
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в четверг пройдут дожди, а температура воздуха поднимется до 28 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В этот день в городе будет облачно и пройдет небольшой дождь. Осадки продолжатся и в ночное время, когда температура опустится до 18 градусов.

В пятницу в Ростове ожидается облачная погода с температурой до 29 градусов. Ночью в субботу будет дождливо, днем осадки прекратятся, но снова начнутся в воскресенье. Максимальная температура на выходных составит 30 градусов.

Отмечается, что скорость ветра в эти дни не поднимется выше трех метров в секунду.

По данным регионального УМЧС, в четверг местами в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут составить 18 метров в секунду.

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