Дождливая и жаркая погода ожидается в Ростове в четверг

В этот день в городе будет облачно и пройдет небольшой дождь. Осадки продолжатся и в ночное время, когда температура опустится до 18 градусов.
В пятницу в Ростове ожидается облачная погода с температурой до 29 градусов. Ночью в субботу будет дождливо, днем осадки прекратятся, но снова начнутся в воскресенье. Максимальная температура на выходных составит 30 градусов.
Отмечается, что скорость ветра в эти дни не поднимется выше трех метров в секунду.
По данным регионального УМЧС, в четверг местами в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут составить 18 метров в секунду.