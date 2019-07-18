Экоконтроль: ГК «Чистый город» продолжает борьбу с эконарушителями

По словам сотрудников, наиболее частыми нарушениями является сброс строительных отходов и парковка автомобилей возле контейнерных площадок.
Более того, у нарушителей есть даже «любимые» адреса, куда сбрасываются отходы регулярно. Одиниз таких адресов- пер. Гвардейский, 61 (пересечение с ул. Текучева).
Буквально вчера, 16 июля, на Гвардейский, 61 подъехал автомобиль, водитель которого скинул несколько мешков со строительными отходами в контейнер. Сотрудники экоконтроля заметили, что в машине у водителя еще оставалось около 20 мешков, которые он не сбросил в мульду и поехал дальше. Сотрудники решили последовать за ним. Как оказалось, мужчина сбрасывал по несколько мешков, переполняя таким образом сразу несколькоконтейнерных площадок по разным адресам.
«На самом деле это не единичный случай. Мы фиксируем такие правонарушения, составляем все необходимые документы и направляем в соответствующие органы для принятия мер. Нарушителям приходят штрафы. Очень жаль, что зачастую жители города считают — раз другие сюда скидывают, значит и я могу. Но это в корне неверная позиция. С такими правонарушениями нужно бороться. Ведь мы все вместе должны беречь природу и делать наш город чище, а не загрязнять его с каждым днем все больше», — прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.
Еще одной проблемой, с которой борется экоконтроль, — это «серые» перевозчики, у которых отсутствуют паспорта на транспортируемые отходы и лицензия. А значит все отходы везутся в ближайшую лесополосу или овраг.Борьба с «серыми» перевозчиками ведется совместно с представителямиминприроды и министерства ЖКХ, регионального оператора и ГИБДД, департамента Росприроднадзора и административной инспекции. Так, на пересечении ул. Каскадной и ул. Орской был проведен первый межведомственный рейд. За полтора часа его участники проверили 7 автомобилей, составили 10 протоков об административных правонарушениях. По итогу представители регоператора и контрольно-надзорных органов решили, что такие мероприятия необходимо проводить еженедельно.