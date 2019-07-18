Экоконтроль: ГК «Чистый город» продолжает борьбу с эконарушителями

«На самом деле это не единичный случай. Мы фиксируем такие правонарушения, составляем все необходимые документы и направляем в соответствующие органы для принятия мер. Нарушителям приходят штрафы. Очень жаль, что зачастую жители города считают — раз другие сюда скидывают, значит и я могу. Но это в корне неверная позиция. С такими правонарушениями нужно бороться. Ведь мы все вместе должны беречь природу и делать наш город чище, а не загрязнять его с каждым днем все больше», — прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.