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Posted 18 июля 2019, 18:25

Published 18 июля 2019, 18:25

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

ФК «Спартак» забрал у «Ростова» игрока перед совместным матчем

18 июля 2019, 18:25
Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с игроком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, сообщается на сайте ростовского клуба.

Между командами была достигнута договоренность по трансферу 26-летнего спортсмена. Мирзов пришел в «Ростов» в 2017 году, после чего его отдали в аренду «Тосно».

В следующем сезоне чемпионата России футболист играл за «Арсенал». Сейчас ростовчане пожелали ему удачи в «Спартаке».

Добавим, что в субботу на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч между командами «Ростов» и «Спартак». Команды встретятся в рамках очередного сезона чемпионата России.

После этого матча «Ростов» покинет капитан Александр Гацкан.

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