ФК «Спартак» забрал у «Ростова» игрока перед совместным матчем

Posted 18 июля 2019, 18:25
Published 18 июля 2019, 18:25
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Между командами была достигнута договоренность по трансферу 26-летнего спортсмена. Мирзов пришел в «Ростов» в 2017 году, после чего его отдали в аренду «Тосно».
В следующем сезоне чемпионата России футболист играл за «Арсенал». Сейчас ростовчане пожелали ему удачи в «Спартаке».
Добавим, что в субботу на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч между командами «Ростов» и «Спартак». Команды встретятся в рамках очередного сезона чемпионата России.