Капитана МВД посадят на четыре года из-за суицида подростка под Ростовом

В феврале прошлого года Савенко, находясь в должности инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела «Каменский», проводила проверку по сообщению о том, что местная жительница не выполняет свои родительские обязанности в отношении 13-летнего сына. Женщина запила, и мальчик был предоставлен сам себе. У подростка были бабушка и тетя, которые могли бы присмотреть за ребенком. Однако капитан полиции предпочла насильно запереть подростка в учреждении для нуждающихся в социальной помощи. Школьнику удалось покончить с собой прямо в стенах социального учреждения.