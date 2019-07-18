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Капитана МВД посадят на четыре года из-за суицида подростка под Ростовом

18 июля 2019, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Каменский районный суд Ростовской области приговорил экс-капитана ГУ МВД России по Ростовской области Наталью Савенко к четырем годам лишения свободы за доведение до суицида подростка, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

В феврале прошлого года Савенко, находясь в должности инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела «Каменский», проводила проверку по сообщению о том, что местная жительница не выполняет свои родительские обязанности в отношении 13-летнего сына. Женщина запила, и мальчик был предоставлен сам себе. У подростка были бабушка и тетя, которые могли бы присмотреть за ребенком. Однако капитан полиции предпочла насильно запереть подростка в учреждении для нуждающихся в социальной помощи. Школьнику удалось покончить с собой прямо в стенах социального учреждения.

«Савенко назначено четыре года колонии общего режима с лишением звания капитана полиции. В колонию экс-сотрудница МВД отправится в 2028 году — после того, как ее младший ребенок достигнет 14-летнего возраста», — отметили в суде.

Ранее в Ростове 15-летний школьник выпал из окна 19-го этажа.

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