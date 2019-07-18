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Минимальный набор продуктов в Ростовской области заметно подорожал в июне

18 июля 2019, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области в июне составила 3988,88 рубля, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

С начала года этот показатель вырос в регионе на 8,2%. Наибольшее удорожание минимального набора продуктов отмечается только в Краснодарском крае, где этот показатель вырос на 8,4%.

При этом сама стоимость условного набора продовольствия в Ростовской области остается одной из самых низких в Южном федеральном округе, дешевле только в Волгоградской области — 3846,31 рубля.

В среднем по России стоимость минимального продуктового набора составила 4367,04 рубля, что на 9,4% выше, чем в начале 2019 года.

Ранее сообщалось что плодоовощная продукция в Ростовской области подорожала на 18%.

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