Минимальный набор продуктов в Ростовской области заметно подорожал в июне

С начала года этот показатель вырос в регионе на 8,2%. Наибольшее удорожание минимального набора продуктов отмечается только в Краснодарском крае, где этот показатель вырос на 8,4%.
При этом сама стоимость условного набора продовольствия в Ростовской области остается одной из самых низких в Южном федеральном округе, дешевле только в Волгоградской области — 3846,31 рубля.
В среднем по России стоимость минимального продуктового набора составила 4367,04 рубля, что на 9,4% выше, чем в начале 2019 года.