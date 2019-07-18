«Парамоны» на Avito и фотосессия на костях: в Ростове участились случаи вандализма

Один из случаев произошел на этой неделе. Ростовчанка забралась на мемориал «Жертвам фашизма», изображающий фигуры нескольких страдающих людей, в Змиевской балке ради эффектного снимка. На фотографиях, выложенных в социальных сетях, видно, что девушка залезла почти на самый верх комплекса и показывала откровенные позы своей подруге, снимающей ее на камеру.