«Парамоны» на Avito и фотосессия на костях: в Ростове участились случаи вандализма

Фотосессия на мемориале «Жертвам фашизма»
Один из случаев произошел на этой неделе. Ростовчанка забралась на мемориал «Жертвам фашизма», изображающий фигуры нескольких страдающих людей, в Змиевской балке ради эффектного снимка. На фотографиях, выложенных в социальных сетях, видно, что девушка залезла почти на самый верх комплекса и показывала откровенные позы своей подруге, снимающей ее на камеру.
Ростовчане в Сети осудили горожанку, они напомнили ей, что мемориал был построен на месте самого большого массового уничтожения евреев на территории России в период Холокоста. Большинство пользователей в социальных сетях назвали поступок низким. Позже поисками нарушительницы занялась полиция.
Разграбление старинного кирпича
Также на этой неделе жителей Ростова возмутило разграбление старинного кирпича на Парамоновских складах. Выложивший фотографии «с места происшествия» пользователь подписал снимки: «Воровство приняло ужасающие масштабы. С попустительства арендатора происходит активное уничтожение памятника федерального значения».
При этом в комментариях горожане предположили, что кирпич воруют для создания интерьеров в стиле Loft или продажи. Многие посоветовали искать воров на Avito, так как на сайте часто продают старинный кирпич для дизайна поштучно. Жители Ростовской области призвали принять меры и не допустить уничтожения памятника.
Напомним, всего в комплекс Парамоновских складов входит восемь зданий, семь из которых — объекты культурного наследия федерального значения, а также участок площадью более 13 тысяч квадратных метров.
Осквернение памятника в честь присоединения Крыма
В конце ноября 2018 года неизвестные в Волгодонске повредили монумент, который установили в честь возврата Крыма в состав России. Нарушители краской написали на нем ругательства.
Сам памятник установили в 2015 году. Поймали ли вандалов, неизвестно.
Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.
Мат на Стеле воинам-освободителям
Нецензурная лексика также появилась на Стеле воинам-освободителям в Ростове в апреле прошлого года. Вандалы расписали матерными словами основание стелы на Театральной площади.
Памятник возведен на центральной площади Ростова-на-Дону в честь освобождения города от нацистских войск. Торжественное открытие состоялось 8 мая 1983 года. Стела установлена к 40-летию освобождения донского города и напоминает жителям города и его гостям о трагедии военных лет.
Бомж у Вечного огня
16 февраля 2019 года горожане были возмущены публикацией, где говорилось, что в Ростове-на-Дону бездомный мужчина устроил туалет у Вечного огня. Автор поста рассказал, что неизвестный сначала грелся у огня, а затем сходил здесь в туалет, не обращая внимания на многочисленных очевидцев.
При этом свидетели инцидента не стали вмешиваться, но поспешили высказать свое недовольство в социальных сетях.