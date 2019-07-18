rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тренер ФК «Ростов» оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться в большой спорт

18 июля 2019, 09:33
Фото: Степиньш Ольга/CC BY-SA 3.0 / soccer.ru/wikimedia.org
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оценил шансы осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вернуться в большой спорт, сообщается в интервью на сайте команды.

Во время сборов в Австрии Карпин дал интервью блогеру Марии Командной, в ходе которого они обсудили ситуацию с осужденными спортсменами. В данный момент они отбывают наказание в колонии в Белгородской области за участие в драках в центре Москвы.

Командная спросила, смогут ли Кокорин и Мамаев выйти на прежний уровень. Тренер рассказал, что все в этой жизни реально и все зависит от них самих.

«Понятно, что им придется много работать. Возможно, им и сейчас удается себя держать в форме», — пояснил Карпин.

Также во время интервью тренер рассказал, как у него получается держать себя в хорошей форме.

Материалы по теме
Значимым и родным назвал ФК «Ростов» Валерий КарпинКапитан ФК «Ростов» уйдет из команды после матча со «Спартаком»Главный тренер ФК «Ростов» заявил, что не следит за собой
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00