Тренер ФК «Ростов» оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться в большой спорт

Во время сборов в Австрии Карпин дал интервью блогеру Марии Командной, в ходе которого они обсудили ситуацию с осужденными спортсменами. В данный момент они отбывают наказание в колонии в Белгородской области за участие в драках в центре Москвы.
Командная спросила, смогут ли Кокорин и Мамаев выйти на прежний уровень. Тренер рассказал, что все в этой жизни реально и все зависит от них самих.
«Понятно, что им придется много работать. Возможно, им и сейчас удается себя держать в форме», — пояснил Карпин.