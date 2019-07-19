Эктопия шейки матки: чего стоит бояться женщине

— Многие гинекологические заболевания протекают без симптомов, на профилактический осмотр, увы, идут лишь единицы, а многие и вовсе стесняются говорить о том, что их беспокоит. Особенно это касается молодых мам после родов, ведь за домашними заботами о своем здоровье не думается. При этом, согласно статистике, именно онкозаболевания шейки матки являются основными причинами смертности женщин не только в России, но и во всем мире. При этом в нашей стране рак шейки матки второй по количеству онкозаболеваний женщин после рака молочной железы. Четверть пациенток обращаются к специалистам уже на 3-4 стадии, когда полное излечение практически невозможно, а возраст заболевших все меньше с каждым годом. Чтобы иметь шанс на выздоровление, необходимо регулярно посещать гинеколога с целью ранней диагностики.