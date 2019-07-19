Эктопия шейки матки: чего стоит бояться женщине

— Шамиль Энвярьевич, как часто развиваются заболевания шейки матки у женщин и чем это может грозить?
— Многие гинекологические заболевания протекают без симптомов, на профилактический осмотр, увы, идут лишь единицы, а многие и вовсе стесняются говорить о том, что их беспокоит. Особенно это касается молодых мам после родов, ведь за домашними заботами о своем здоровье не думается. При этом, согласно статистике, именно онкозаболевания шейки матки являются основными причинами смертности женщин не только в России, но и во всем мире. При этом в нашей стране рак шейки матки второй по количеству онкозаболеваний женщин после рака молочной железы. Четверть пациенток обращаются к специалистам уже на 3-4 стадии, когда полное излечение практически невозможно, а возраст заболевших все меньше с каждым годом. Чтобы иметь шанс на выздоровление, необходимо регулярно посещать гинеколога с целью ранней диагностики.
— Что может послужить причиной заболевания и всегда ли эрозия — первый шаг к онкологии?
— Патологии шейки матки могут возникнуть по многим причинам, это и нарушение гормонального фона, и осложнённые роды, и раннее начало половой жизни, и инфекции, передающиеся половым путем, и сниженный иммунитет. При этом неонкологические заболевания шейки матки делят на фоновые и предраковые. Фоновые редко служат основой для возникновения онкологии, но требуют постоянного наблюдения. К ним относятся псевдоэрозии различного происхождения, цервициты, лейкоплакия, полипы и плоские кондиломы. Предраковые, именуемые «дисплазией», могут со временем перерасти в рак, но современная медицина владеет возможностями избежать этого.
— Какие симптомы могут сказать женщине о заболевании?
— На ранних стадиях, когда лечение будет максимально эффективно, патология развивается бессимптомно. Саму пациентку может ничего не беспокоить, и увидеть проблему может только врач. Для постановки диагноза недостаточно визуального осмотра гинекологом, для этого берут ряд анализов и проводят кольпоскопию — осмотр матки под микроскопом. Данная процедура совершенно безболезненна и не требует никакой специальной подготовки. Если во время кольпоскопии какой-то участок потребует более внимательного изучения, врач предложит вам сделать биопсию шейки матки. Биопсия шейки матки — это взятие маленького кусочка шейки матки для детального исследования. Диагноз, полученный на основании этого исследования, максимально точен и позволяет врачу правильно выбрать дальнейшую тактику.
— Как долго длится лечение и какие процедуры назначают?
— Для каждой женщины подбирают индивидуальный лечебный курс в соответствии с конкретной проблемой. В комплексное лечение входит противовоспалительная системная и «местная» терапия, которая позволяет бороться с проявлениями болезни. Самое главное — это удаления пораженного очага на шейке матки, причем операция показана женщинам всех возрастов, независимо от наличия детей и количества родов. Хочу подчеркнуть, что при выявленной патологии нужно тщательно соблюдать все рекомендации лечащего врача, не отказываться от оперативного вмешательства, если, оно было назначено, не игнорировать дальнейшую терапию, и не тратить драгоценное время на неэффективные «народные» методы.
В медицинском центре «Эксперт» применяется электрорадиоволновое лечение, которое является наиболее современным и безопасным. Эта методика максимально щадящего воздействия на шейку матки, при которой бережно удаляется пораженный участок, не повреждая окружающие ткани. Лечение проводят под местной или общей анестезией, в комфортных условиях современной операционной. Метод малотравматичный, с коротким периодом выздоровления, и женщина через пару часов возвращается к обычному ритму жизни.
— Каким образом женщина может обратиться в МДЦ «Эксперт»?