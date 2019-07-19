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Эктопия шейки матки: чего стоит бояться женщине

19 июля 2019, 12:41
Фото: freepik / Диагностический центр «Эксперт» Новочеркасск
Согласно статистике, более половины пациенток гинеколога во всем мире страдают тем или иным видом патологии шейки матки. Как вовремя распознать заболевание, рассказал корреспонденту RostovGazeta заведующий гинекологическим отделением медицинского диагностического центра «Эксперт» в Новочеркасске Шамиль Бикяшев.

— Шамиль Энвярьевич, как часто развиваются заболевания шейки матки у женщин и чем это может грозить?

— Многие гинекологические заболевания протекают без симптомов, на профилактический осмотр, увы, идут лишь единицы, а многие и вовсе стесняются говорить о том, что их беспокоит. Особенно это касается молодых мам после родов, ведь за домашними заботами о своем здоровье не думается. При этом, согласно статистике, именно онкозаболевания шейки матки являются основными причинами смертности женщин не только в России, но и во всем мире. При этом в нашей стране рак шейки матки второй по количеству онкозаболеваний женщин после рака молочной железы. Четверть пациенток обращаются к специалистам уже на 3-4 стадии, когда полное излечение практически невозможно, а возраст заболевших все меньше с каждым годом. Чтобы иметь шанс на выздоровление, необходимо регулярно посещать гинеколога с целью ранней диагностики.

Шамиль Энвярьевич БикяшевШамиль Энвярьевич Бикяшев
Шамиль Энвярьевич Бикяшев
Фото: Диагностический центр «Эксперт» Новочеркасск

— Что может послужить причиной заболевания и всегда ли эрозия — первый шаг к онкологии?

— Патологии шейки матки могут возникнуть по многим причинам, это и нарушение гормонального фона, и осложнённые роды, и раннее начало половой жизни, и инфекции, передающиеся половым путем, и сниженный иммунитет. При этом неонкологические заболевания шейки матки делят на фоновые и предраковые. Фоновые редко служат основой для возникновения онкологии, но требуют постоянного наблюдения. К ним относятся псевдоэрозии различного происхождения, цервициты, лейкоплакия, полипы и плоские кондиломы. Предраковые, именуемые «дисплазией», могут со временем перерасти в рак, но современная медицина владеет возможностями избежать этого.

— Какие симптомы могут сказать женщине о заболевании?

— На ранних стадиях, когда лечение будет максимально эффективно, патология развивается бессимптомно. Саму пациентку может ничего не беспокоить, и увидеть проблему может только врач. Для постановки диагноза недостаточно визуального осмотра гинекологом, для этого берут ряд анализов и проводят кольпоскопию — осмотр матки под микроскопом. Данная процедура совершенно безболезненна и не требует никакой специальной подготовки. Если во время кольпоскопии какой-то участок потребует более внимательного изучения, врач предложит вам сделать биопсию шейки матки. Биопсия шейки матки — это взятие маленького кусочка шейки матки для детального исследования. Диагноз, полученный на основании этого исследования, максимально точен и позволяет врачу правильно выбрать дальнейшую тактику.

— Как долго длится лечение и какие процедуры назначают?

— Для каждой женщины подбирают индивидуальный лечебный курс в соответствии с конкретной проблемой. В комплексное лечение входит противовоспалительная системная и «местная» терапия, которая позволяет бороться с проявлениями болезни. Самое главное — это удаления пораженного очага на шейке матки, причем операция показана женщинам всех возрастов, независимо от наличия детей и количества родов. Хочу подчеркнуть, что при выявленной патологии нужно тщательно соблюдать все рекомендации лечащего врача, не отказываться от оперативного вмешательства, если, оно было назначено, не игнорировать дальнейшую терапию, и не тратить драгоценное время на неэффективные «народные» методы.

Шамиль Энвярьевич Бикяшев
Фото: Диагностический центр «Эксперт» Новочеркасск

В медицинском центре «Эксперт» применяется электрорадиоволновое лечение, которое является наиболее современным и безопасным. Эта методика максимально щадящего воздействия на шейку матки, при которой бережно удаляется пораженный участок, не повреждая окружающие ткани. Лечение проводят под местной или общей анестезией, в комфортных условиях современной операционной. Метод малотравматичный, с коротким периодом выздоровления, и женщина через пару часов возвращается к обычному ритму жизни.

— Каким образом женщина может обратиться в МДЦ «Эксперт»?

— Мы работаем ежедневно, без выходных. Информацию для записи на прием, вы можете посмотреть здесь.

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