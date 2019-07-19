rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2019, 11:21

Published 19 июля 2019, 11:21

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В Ростовской области 25 тыс человек получают зарплату в размере МРОТ

19 июля 2019, 11:21
Более 25 тысяч жителей Ростовской области живут на минимальный размер оплаты труда, пишет Росстат.

По данным ведомства, минимальный размер оплаты труда, который составляет 11,2 тысячи рублей, имеют 25,3 тысячи человек. Всего в Южном федеральном округе проживают 66,8 тысячи граждан с таким заработком.

Ростовская область оказалась на первом месте рейтинга по этому показателю, Краснодарский край расположился на второй позиции — 16,1 тысячи граждан. Тройку лидеров замыкает Волгоградская область — 8,7 тысячи человек.

Всего в России на МРОТ живут 335,5 тысячи граждан, а зарплату более одного миллиона рублей имеют 11 тысяч человек, в том числе 85 проживают в Ростовской области.

Проведенное ранее исследование показало, что жители Ростова-на-Дону мечтают зарабатывать больше, чем им предлагают работодатели.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика