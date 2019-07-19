В Ростовской области 25 тыс человек получают зарплату в размере МРОТ

Posted 19 июля 2019, 11:21
Published 19 июля 2019, 11:21
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
По данным ведомства, минимальный размер оплаты труда, который составляет 11,2 тысячи рублей, имеют 25,3 тысячи человек. Всего в Южном федеральном округе проживают 66,8 тысячи граждан с таким заработком.
Ростовская область оказалась на первом месте рейтинга по этому показателю, Краснодарский край расположился на второй позиции — 16,1 тысячи граждан. Тройку лидеров замыкает Волгоградская область — 8,7 тысячи человек.
Всего в России на МРОТ живут 335,5 тысячи граждан, а зарплату более одного миллиона рублей имеют 11 тысяч человек, в том числе 85 проживают в Ростовской области.
Проведенное ранее исследование показало, что жители Ростова-на-Дону мечтают зарабатывать больше, чем им предлагают работодатели.