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Posted 19 июля 2019, 12:17

Published 19 июля 2019, 12:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Видео рыбы-монстра выложили в Сеть рыбаки из Астраханской области

19 июля 2019, 12:17
В Астраханской области рыбаки поймали рыбу со странной челюстью, видео выложили в тематическом паблике.

«Подобных рыб с отклонениями называют фенодевиантами, в данном случае нарушение строения челюсти», — написал автор поста.

На видеоролике видно, что у большой рыбы практически отсутствует нижняя челюсть, при этом с одной стороны под жаберной крышкой дырка толщиной с мужской палец.

Как пишут пользователи, нарушение, скорее всего, вызвано попаданием в сеть или на в крючок. «Сорвался когда вытаскивали и порвал рот себе», — написал один из комментаторов.

При этом многие рассказали, что и им попадались изуродованные рыбы. «У меня судак недавно был с „выбитой“ нижней челюстью», — сообщил один из рыбаков. «На прошлых выходных попался реально с кривым позвоночником перед хвостовым плавником. Как будто пополам был переломан», — поддержал другой пользователь.

Напомним, сома размером с кита выловили на набережной в Ростове.

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