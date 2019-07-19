Видео рыбы-монстра выложили в Сеть рыбаки из Астраханской области

Posted 19 июля 2019, 12:17
Published 19 июля 2019, 12:17
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
«Подобных рыб с отклонениями называют фенодевиантами, в данном случае нарушение строения челюсти», — написал автор поста.
На видеоролике видно, что у большой рыбы практически отсутствует нижняя челюсть, при этом с одной стороны под жаберной крышкой дырка толщиной с мужской палец.
Как пишут пользователи, нарушение, скорее всего, вызвано попаданием в сеть или на в крючок. «Сорвался когда вытаскивали и порвал рот себе», — написал один из комментаторов.
При этом многие рассказали, что и им попадались изуродованные рыбы. «У меня судак недавно был с „выбитой“ нижней челюстью», — сообщил один из рыбаков. «На прошлых выходных попался реально с кривым позвоночником перед хвостовым плавником. Как будто пополам был переломан», — поддержал другой пользователь.