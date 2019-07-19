Видео рыбы-монстра выложили в Сеть рыбаки из Астраханской области

При этом многие рассказали, что и им попадались изуродованные рыбы. «У меня судак недавно был с „выбитой“ нижней челюстью», — сообщил один из рыбаков. «На прошлых выходных попался реально с кривым позвоночником перед хвостовым плавником. Как будто пополам был переломан», — поддержал другой пользователь.