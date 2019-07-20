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Posted 20 июля 2019, 06:27

Published 20 июля 2019, 06:27

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Запрет на посещение лесов продлили в Ростовской области

20 июля 2019, 06:27
В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов из-за высокого класса пожароопасности, сообщает правительство региона.

В регионе прогнозируется пятый класс пожарной опасности, в результате чего продлили ограничения. Так, водителям запрещено въезжать в лес на машинах, но это не касается автомобилей экстренных служб.

Отмечается, что постановление подписал глава Минприроды Михаил Фишкин. Сам запрет будет действовать с 22 июля по 10 августа.

В лесах усилили мониторинг пожарной опасности, были организованы дежурства. Местным жителям напомнили, что почти всегда виновником лесных пожаров является человек.

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