ФК «Спартак» возмутился избиением фанатов ОМОНом в Ростове

Posted 21 июля 2019, 15:02
Published 21 июля 2019, 15:02
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Клуб ознакомился со всеми обстоятельствами произошедшего и возмутился действиями правоохранителей и работников стадиона. По информации клуба, ОМОН применял силу в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, в том числе женщин.
«Мы понимаем, что нужно было задержать нарушителей. Однако у ответственных лиц есть опыт, чтобы провести точечное задержание, а не держать в душном подтрибунном помещении более двух тысяч человек длительное время», — сказано в сообщении.
Отмечается, что можно было избежать применения грубой физической силы.