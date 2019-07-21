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Posted 21 июля 2019, 15:02

Published 21 июля 2019, 15:02

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

ФК «Спартак» возмутился избиением фанатов ОМОНом в Ростове

21 июля 2019, 15:02
Футбольный клуб «Спартак» выразил свою позицию после конфликта силовиков и фанатов на стадионе «Ростов-Арена», сообщается на сайте команды.

Клуб ознакомился со всеми обстоятельствами произошедшего и возмутился действиями правоохранителей и работников стадиона. По информации клуба, ОМОН применял силу в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, в том числе женщин.

«Мы понимаем, что нужно было задержать нарушителей. Однако у ответственных лиц есть опыт, чтобы провести точечное задержание, а не держать в душном подтрибунном помещении более двух тысяч человек длительное время», — сказано в сообщении.

Отмечается, что можно было избежать применения грубой физической силы.

Напомним, на прошедшем в субботу матче «Ростов» — «Спартак» фанаты зажгли файеры, в итоге после игры начались задержания. Нарушителей попытались отбить, после чего вмешался ОМОН. Комментарий по этому поводу дала ростовская полиция.

Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счетом 2:2.

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